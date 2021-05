Aan de Daal en Bergselaan in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kunstwerk van een koe in brand gestoken.

Bewoners merkten rond 1.45 uur een brand voor hun deur op. Omwonenden zagen twee jongens wegfietsen nadat zij het kunstwerk met wasbenzine hadden overgoten en aangestoken.

De brandweer kwam ter plaatse, maar de brand was al geblust door de bewoners. De koe is teruggezet in de tuin.

De fles wasbenzine waarmee de brand was aangestoken, is door de politie meegenomen voor onderzoek.