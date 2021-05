De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag binnengevallen bij een illegaal gokfeest in een garagebox aan De Dreef in Den Haag. Alle twintig personen die binnen waren, kregen een bekeuring wegens het overtreden van de coronaregels, meldt calamiteitensite District8.

De politie kwam het feest op het spoor door een tip.

Agenten gingen meteen naar het pand toe, waar niet gereageerd werd op de oproep van agenten. De politie ramde vervolgens de deur eruit en ging naar binnen.