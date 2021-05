Tamara Peers is per 1 mei begonnen als nieuwe directeur van Muzee Scheveningen. Ze nam deze functie al enige tijd waar na het vertrek van interim-directeur Jeroen van de Wiel.

Volgens voorzitter Chris Schaapman heeft het museum met de nieuwe directeur iemand in huis die Muzee en Scheveningen van binnenuit kent. "Ze is bovendien bekend in het Schevenings netwerk en uitstekend op de hoogte van de Scheveningse cultuur en het erfgoed", zegt hij.

Tamara Peers heeft van het bestuur de taak meegekregen Muzee Scheveningen te transformeren naar een plek waar alle facetten van het Scheveningse leven een plaats hebben.

In de vaste collectie toont het museum geschiedenis en heden van Scheveningen. De visserij en het strand- en badleven lopen als een rode draad door die geschiedenis. Als zogeheten cultuuranker is Muzee een van de acht plekken in de stad waar culturele activiteiten zoals theatervoorstellingen en concerten voor het stadsdeel worden gegeven.

Vorig jaar hing het voortbestaan van Muzee Scheveningen even aan een zijden draad nadat de commissie die de gemeente adviseert over de verdeling van kunstensubsidies een negatief oordeel over de bedrijfsvoering velde. Duizenden Scheveningers kwamen in verzet en tekenden een petitie voor behoud.