Een 32-jarige Haagse vrouw is al haar spaargeld kwijtgeraakt door online oplichters, zo meldt de politie vrijdag. Ze liet zich verleiden om haar bankgegevens af te geven en maakte al haar geld en dat van een familielid over naar een niet-bestaand bedrijf.

"De vrouw klikte op een link in een advertentie waarin stond vermeld dat je door cryptovaluta in te leggen geld kon verdienen", aldus de politie. "De advertentie kwam op de vrouw erg betrouwbaar over." Nadat ze haar gegevens had ingevuld, belde al snel iemand die zich voordeed als een medewerker van het nepbedrijf. De medewerker vroeg de vrouw om haar bankgegevens en een startbedrag.

Vervolgens heeft de vrouw nog een aantal keer geld overgemaakt. Daarnaast maakte het slachtoffer nog geld over dat ze leende van een familielid. Toen de vrouw haar 'verdiende' geld wilde opnemen, wat ongeveer 40.000 euro had moeten zijn, bleek dit niet mogelijk.

De politie heeft na aangifte van het slachtoffer een onderzoek ingesteld.