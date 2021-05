Ouderen en chronisch zieken die niet meer zelfstandig voor hun huisdier kunnen zorgen, kunnen in Den Haag voortaan hulp krijgen van een dierenbuddy. Het project van de Dierenbescherming liep al in dertien andere steden en bleek daar een succes.

Het project is voor inwoners van Den Haag, die zelf door beperkingen niet meer in staat zijn hun huisdier de benodigde zorg te geven. De hulp is gratis en speciaal voor mensen die het financieel moeilijk hebben en geen netwerk hebben van familie of vrienden die hen kunnen helpen.

"Een huisdier is van onschatbare waarde. Het behoedt de mensen voor eenzaamheid", weet Carmen Silos van de Dierenbescherming. "Het gezelschap is onbetaalbaar. Een huisdier zeurt niet en geeft onvoorwaardelijke liefde."

Eén of meerdere keren per week komt de dierenbuddy langs. Hij helpt bij klusjes zoals het verschonen van de kattenbak of vogelkooi. Of hij maakt een lange wandeling met een hond of gaat met hem naar de dierenarts.

"Met deze hulp kunnen dier en baasje langer van elkaars gezelschap genieten en hoeven ze niet van elkaar gescheiden te worden. Zo wordt eenzaamheid én dierenleed voorkomen", aldus de Dierenbescherming.