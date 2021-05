Een persoon is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een portiekwoning in de Haagse Vaillantlaan.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer bij te staan. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning en buiten met omstanders gesproken.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onbekend. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat en of er aanhoudingen zijn verricht.