In de Klimopstraat in de Bloemenbuurt heeft de brandweer woensdagavond het vuur in een bouwcontainer vol met bouwafval gedoofd. Het is de derde dag op rij dat een container in de Bloemenbuurt in brand gestoken wordt.

Buurtbewoners zagen rond 23.00 uur een persoon wegrennen. Nadat het vuur werd opgemerkt, werd de brandweer meteen gewaarschuwd. Om de vuurhaarden goed te kunnen bereiken heeft de brandweer een groot deel van de container leeggehaald.

Het is al de derde dag op rij dat de buurt wordt geteisterd door brandstichtingen. In de nacht van dinsdag op woensdag stond er ook een container in brand. De nacht daarvoor zijn twee containers in brand gestoken.