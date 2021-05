Een kat is woensdagochtend bij het Rijswijkseplein in het water van de Haagse Trekvliet gevallen. De brandweer rukte met een hoogwerker uit om het dier te helpen.

De kat kon via het remmingwerk van de brug zelfstandig omhoogklauteren, maar het lukte het dier niet om op de kade te komen. De dierenambulance was ook ter plaatse, maar kon niet bij de kat in de buurt komen.

Met behulp van een hoogwerker is de kat uit zijn benarde situatie gehaald.

Naar de eigenaar van de kat wordt nog gezocht.