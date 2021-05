Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam roept mensen op het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands alleen op rustige momenten te bezoeken.

"Kom niet voor een dagje uit of om gezellig te shoppen", laat burgemeester Klaas Tigelaar woensdag weten. "Kom later als er meer ruimte mogelijk is en we meer keuzes hebben om ook andere attracties te bezoeken."

Zaterdag was het zodanig druk in het winkelcentrum dat de gemeente Leidschendam extra maatregelen nam. Zo riep zij mensen op niet meer te komen, werden parkeerplaatsen afgesloten en mochten winkelaars alleen nog naar buiten en niet meer naar binnen. Mocht het vaker té druk worden, dan blijft de gemeente deze maatregelen gebruiken.