In de Magnoliastraat in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een bouwcontainer in brand gestoken, meldt calamiteitensite District8. Een nacht eerder was er ook al brand in twee bouwcontainers in dezelfde buurt.

De brandweer werd zonder spoed ter plaatse gestuurd. Toen duidelijk werd dat de container naast woningen stond en er vlammen zichtbaar waren, werd opgeschaald naar een spoedrit.

Toen brandweerlieden in de straat aankwamen, sloegen de vlammen uit de container. Al snel na aankomst was de brand grotendeels onder controle. Na wat controles en nablussen was het vuur volledig gedoofd.