De man die eind maart de ramen van een hindoetempel in Den Haag heeft ingegooid, is vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie deelde dinsdagavond beelden van de man in opsporingsprogramma Team West.

De ramen van tempel Ram Mandir aan de Mijtensstraat in de Schilderswijk werden op woensdagmiddag 24 maart ingegooid. Achter de ramen stonden hindoeïstische beelden, die vermoedelijk de aanleiding zijn geweest voor het vandalisme. Op de tv-beelden is te zien hoe een man met een steen in de hand naar de tempel rent en vervolgens wegsprint.



In 2018 was de hindoetempel eveneens het doelwit van een reeks vernielingen.