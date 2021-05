De politie is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt naar een café aan de Zusterstraat in Den Haag waar mogelijk illegaal gegokt zou worden. Bij aankomst bleek dat er zeven mensen aan het klussen waren.

"Eén persoon kon zich niet legitimeren en hij gaf aan illegaal in Nederland te verblijven. Verder is niets aangetroffen", aldus een woordvoerder van de politie.