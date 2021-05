Twee bouwcontainers in de Klimopstraat in Den Haag zijn in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken. Niemand raakte hierbij gewond.

De vlammen veroorzaakten behoorlijk wat rook in de straat. Buurtbewoners waren al begonnen met het blussen van de brand, maar de brandweer heeft het vuur volledig gedoofd.

Op beelden van een bewakingscamera in de straat zou te zien zijn geweest dat twee mensen vluchtten nadat zij de brand hadden aangestoken.

Afgelopen zaterdag werd een van de containers ook al in brand gestoken.