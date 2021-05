De politie heeft zondag op de Australiëweg in Zoetermeer het rijbewijs van een 26-jarige inwoner uit Den Haag ingevorderd. De bestuurder reed 164 kilometer per uur waar 70 was toegestaan, een overschrijding van 89 kilometer.

"De bestuurder is aan de kant gezet en zijn rijbewijs werd ingevorderd", aldus een woordvoerder van de politie in Zoetermeer.

De bestuurder is verder aangemeld voor een cursus over verantwoord rijgedrag (Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer). De kosten daarvoor van 1.267 euro zijn voor eigen rekening.

Ook kreeg de Hagenaar nog een flinke boete en een rijontzegging van een paar maanden.