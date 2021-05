Acht mannen die op 13 april in Den Haag op verdenking van drugshandel, export en witwassen zijn aangehouden, blijven nog negentig dagen in voorarrest. Een negende verdachte is op vrije voeten gesteld.

De negen verdachten, van wie acht uit Den Haag en één uit Waddinxveen, konden worden ingerekend nadat de politie berichten van de chatdienst EncroChat had gekraakt.

Door de versleutelde berichtendienst waanden criminelen zich veilig en communiceerden ze openlijk met elkaar. In 2019 werd EncroChat echter gekraakt.

De politie viel vorige maand tijdens een actie tientallen woningen en bedrijfspanden binnen. Onder meer wapens, contant geld en administratie werden aangetroffen. Ook auto's en drugsgerelateerde spullen werden in beslag genomen.

In garageboxen aan de Scheveningse Zeesluisweg werden grote ketels gevonden. Die werden gebruikt voor de productie van verdovende middelen.