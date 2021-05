Op de Lage Nieuwstraat in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De auto is vermoedelijk in brand gestoken.

Getuigen hoorden een harde knal buiten en zagen twee personen wegrennen. Vervolgens zagen zij een vlammenzee en veel rook. Zij hebben snel de brandweer gebeld.

De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar de auto was niet meer te redden en zal door een berger worden weggehaald. De politie doet onderzoek.