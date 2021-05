Bij een brand in een woning in de Willemstraat in het centrum van Den Haag is zondag om 20.45 flinke schade ontstaan. Niemand raakte gewond.

De brandweer had opgeschaald naar grote brand en liet extra personeel en materieel komen, maar kwam daar ook weer vrij snel op terug.

De brand ontstond in een slaapkamer en hoewel de brand uitslaand was en de vlammen uit het dak schoten, had de brandweer het vuur snel onder controle.

"Er was aanvankelijk niet precies duidelijk waar de brand woedde", zegt een woordvoerder van de brandweer.

"Daarnaast zijn dit oude panden in de binnenstad en je wilt koste wat kost voorkomen dat de brand zich door het dak verspreid naar naastgelegen woningen. Daarom is er opgeschaald naar grote brand. Maar gelukkig is het beperkt gebleven tot de slaapkamer en zijn er ook geen slachtoffers gevallen."

Omliggende woningen zijn wel korte tijd ontruimd, maar die bewoners konden allemaal weer vrij snel terug hun woning in. Het getroffen pand, en dan vooral de slaapkamer, is volgens de zegsman van de brandweer vermoedelijk tijdelijk onbewoonbaar.