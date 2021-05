Een busje dat op de Erasmusweg in Den Haag geparkeerd stond, is in de nacht van zondag op maandag compleet uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond.

De brandweer kreeg rond 1.30 uur een melding binnen over de brand. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat het busje volledig uitbrandde.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.