De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een flinke brand aan de Allard Piersonlaan in Den Haag. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. De woning is onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond rond 1.00 uur in een slaapkamer van een portiekwoning op de derde verdieping. In totaal werden zeven woningen ontruimd. Twee personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Nadat brandweerlieden de brand hadden geblust en koolmonoxidemetingen hadden verricht, konden bewoners van de andere woningen weer hun huis in.

De bewoners van de woning waar de brand uitbrak, zijn elders opgevangen.