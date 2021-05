De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op straat in Voorschoten een bebloede negentienjarige man aangetroffen. Niet veel later konden drie Hagenaars worden aangehouden op verdenking van mishandeling. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

Agenten kregen rond 4.00 uur een melding dat er een jongen op de Burgemeester van der Hoevenlaan na een ruzie tegen de grond was geslagen. De melder vertelde dat hij en zijn drie vrienden in eerste instantie lastig waren gevallen door drie onbekende mannen. Kort daarna vond de mishandeling plaats. Ook zou er zijn geprobeerd om een jas te stelen van een van de slachtoffers.

De politie was na de verklaring van de slachtoffers op zoek naar een zwartkleurige Volkswagen waarin de daders waren weggereden. Niet veel later zagen agenten op de Middelgeestlaan in Voorschoten de auto rijden. De drie inzittenden, mannen van zeventien, achttien en negentien jaar oud uit Den Haag, werden daarop aangehouden. In de auto werden meerdere steekwapens aangetroffen. De drie verdachten zitten nog steeds vast en worden gehoord.