Een gewapende tiener heeft donderdagavond even na 19.00 uur Wiens Cafetaria aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag overvallen.

De jongen was met een wapen de horecagelegenheid binnengevallen. Een medewerker rende na de overval naar buiten en kwam daar agenten tegen die toevallig voor een surveillance in de straat aanwezig waren.

"De vrouw vertelde dat zij net was overvallen in haar cafetaria", legt de politie vrijdag uit. "De verdachte bedreigde haar met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een nog onbekende buit."

De agenten zochten vervolgens in de omgeving uitgebreid naar de verdachte, maar troffen niemand meer aan die voldeed aan het signalement.

"Volgens het slachtoffer gaat het om een jonge man. Hij wordt rond de zestien jaar geschat." Hij heeft een getinte huidskleur en is tussen de 150 en 155 centimeter lang. "Hij droeg een donkerblauwe jas en had een blauw wegwerpmondkapje op. Ook had de jongen handschoenen aan", aldus de politie.

De politie vraagt aan getuigen om zich te melden via het telefoonnummer: 0900-88 44.