Een geparkeerde auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan op de Guntersteinweg in Den Haag.

De brand werd rond 0.30 uur ontdekt. De brandweer rukte met spoed uit om de situatie onder controle te krijgen.



Ondanks het snelle handelen van de brandweerlieden, liep de auto forse schade op. De brand is vermoedelijk aangestoken.