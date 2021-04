Een persoon is donderdagavond gewond geraakt bij een steekincident in een woning in de Haagse Weesperstraat.

Hulpdiensten snelden naar de straat nadat er rond 20.40 uur een melding was binnengekomen van een steekpartij. In de woning troffen zij een gewond persoon aan. Na behandeling door ambulancepersoneel is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.



Eén persoon is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.