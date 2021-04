Een auto is donderdagmiddag over de kop geslagen op de kruising van de Moerweg met de Melis Stokelaan in Den Haag. De inzittende van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is onbekend. De weg was gedeeltelijk afgesloten. Hierdoor moest buslijn 21 tijdelijk omrijden.

De toedracht van het ongeluk is nog onbekend.