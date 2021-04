Een notariskantoor aan de Raamweg in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. In het raam zijn twee kogelgaten te zien.

De politie doet donderdag samen met de forensische opsporing uitgebreid onderzoek in en bij het pand.

Het is nog niet duidelijk wie er achter het schietincident zit en of het een gerichte actie was.