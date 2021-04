Tussen de pilaren van De Pier in Scheveningen is in de nacht van woensdag op donderdag een zeiljacht vastgelopen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) moest in actie komen en heeft een opvarende van boord gehaald.

Het kleine jacht strandde rond 3.00 uur tussen de pilaren vanwege een navigatiefout. De enige opvarende is van het jacht gehaald en door ambulancepersoneel nagekeken.

Het jacht is behoorlijk beschadigd en ligt deels op een kant. Het schip zal donderdag geborgen worden.