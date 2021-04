Op de Frits Diepenlaan in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde auto uitgebrand. Volgens de brandweer wordt brandstichting niet uitgesloten.

Om 2.15 uur kwam bij de brandweer de melding binnen van een voertuigbrand. Bij aankomst bleek de auto al volledig in brand te staan.

Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Een berger heeft de uitgebrande auto weggesleept.