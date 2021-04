Een automobilist is woensdagavond op de vlucht geslagen na een aanrijding met een motorrijder op de kruising van Oosteinde met de Laan van Wateringse Veld in Den Haag.

De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel. Agenten zochten in de omgeving naar de automobilist.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De schade aan de motor is aanzienlijk.