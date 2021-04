Een automobilist is dinsdagavond met haar auto over de kop geslagen op de Beeklaan in Den Haag. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Door een nog onbekende oorzaak verloor de vrouw de macht over het stuur en kwam het voertuig op zijn kop terecht.

De brandweer kwam ter plaatse. Het slachtoffer kon echter zelf uit haar auto komen.