De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inval gedaan in een pand aan de Volmerlaan in Rijswijk. Hier zou een illegaal gokhuis zijn aangetroffen.

"We kregen een melding dat er veel mensen in het pand waren en ook dat er wapens aanwezig waren. De wapens zijn niet aangetroffen, wel heeft iedereen die aanwezig was een coronaboete gekregen", zegt een politiewoordvoerder.

In het pand zouden zo'n 35 personen zijn aangetroffen.