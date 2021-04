Een scooterrijder is maandagochtend aangereden door een automobilist op de Viaductweg in Den Haag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van de auto wilde naar rechts de Fruitweg op toen de scooterrijder rechtdoor reed. Daarbij werd de laatstgenoemde geraakt.

De automobilist raakte vervolgens ook enkele geparkeerde auto's.