De Ketheltunnel op de A4 tussen knooppunt Kethelplein en Delft is komende zaterdag het grootste deel van de dag in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat is dan van 7.00 uur tot 19.00 uur bezig met werkzaamheden.

In de tunnel worden zaterdag onder meer maai-, snoei en onderhoudswerkzaamheden gedaan. Verder wordt zwerfafval opgeruimd en verlichting en camera's getest.

Automobilisten worden omgeleid via de Kruithuisweg N470 naar de A13 als ze richting Delft moeten. Het verkeer dat de andere kant op moet kan via knooppunt Kethelplein en de A20 en A13 hun weg vervolgen.

De verwachting is dat de extra reistijd zo'n tien minuten is.