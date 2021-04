Een geparkeerde auto is in de nacht van zaterdag op zondag compleet vernield en in brand gestoken op de Cannenburglaan in Den Haag.

Twee verdachten gooiden een baksteen door de autoruit. Vervolgens hebben de mannen een fles benzine leeg gegooid in de auto en het voertuig in brand gestoken. Hierna sloegen de verdachten direct op de vlucht.

De brandweer kwam snel ter plaatse om het vuur te doven. Het zou om een lesauto gaan. De politie doet onderzoek naar de brandstichting.