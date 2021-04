Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag de macht over het stuur verloren en tegen een boom geknald op de Van Boetzelaerlaan in Den Haag. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder onder invloed was van alcohol.

De schade aan de auto was fors door het ongeluk, maar de bestuurder bleek geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen.

De man is vervolgens aangehouden voor rijden onder invloed en moest met de agenten mee naar het politiebureau. Een berger heeft het kapotte voertuig opgehaald.