Een politie-achtervolging op de A4 eindigde in de nacht van donderdag op vrijdag toen een taxi in de Victory Boogie Woogietunnel (Rotterdamsebaan) tegen een slagboom reed. De bestuurder reed tegen de richting in waardoor meerdere weggebruikers hem moesten ontwijken.

De Haagse verkeerspolitie deed rond twee uur een lasercontrole op de A4 toen er een taxi ruim 50 kilometer per uur te hard voorbij reed. Ter hoogte van Rijswijk gaven agenten een stopteken, dat genegeerd werd. De bestuurder gaf zelfs gas bij in een poging te ontsnappen.

Voor de ingang van de tunnel op de Rotterdamsebaan switchte de bestuurder naar de verkeerde weghelft waardoor hij tegen het verkeer in reed. De beheerder van de tunnel besloot daarop om de slagbomen aan de andere uitgang naar beneden te halen. En dat bleek succesvol. De taxi knalde hard tegen de slagboom en kwam niet veel later tot stilstand.

De twee inzittenden van de auto probeerden nog weg te rennen, maar de politie kon ze al snel inrekenen. Op het bureau kwam de politie erachter dat de bestuurder geen vergunning had om al taxichauffeur te werken. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet zich voor de rechter aan een waslijst van overtredingen verantwoorden, waaronder het vernielen van een slagboom.