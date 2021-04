Bij een ongeluk op de Binckhorstlaan in Den Haag is donderdagmiddag een auto ondersteboven op een fietspad beland. De bestuurder ging ervandoor, maar staakte zijn vluchtpoging omdat hij te veel pijn had, meldt calamiteitensite District8.

De automobilist reed vanaf de Neherkade richting de Binckhorstlaan toen de auto tegen een andere auto knalde en door de klap op zijn kop terechtkwam.

Beide bestuurders werden door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen. Of ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd, is niet bekend.

De automobilist die probeerde te vluchten, is aangehouden door de politie.