De Haagse balletgroep De Dutch Don't Dance Division (1996) danst in haar nieuwe online voorstelling Royal Ballet op tien unieke plekken in Den Haag. Van het zand in de duinen, de Elektriciteitsfabriek en de renbak van de Koninklijke Stallen.

"De dansers ploegen door het zand waar normaal de paarden lopen. Het geeft een soort beachvolleybal-tafereel", zegt artistiek leider Thom Stuart. "Het is geen registratie van een voorstelling, het is echt een dansfilm geworden."

Uitgezonden op Koningsdag is het een film met een koninklijk verhaal. "Dat thema zit er op allerlei manieren in. Door de koninklijke locaties in deze stad of door het verhaal van de dans. En in de Elektriciteitsfabriek dansen ze bijvoorbeeld op een nummer van Queen."

Op 27 en 30 april is de film online te zien. "We hopen dat mensen echt het gevoel hebben dat ze een avond naar een voorstelling gaan." De film is geregisseerd door de Haagse regisseur Takis Tap.