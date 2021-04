Een 64-jarige Wateringer is woensdag door de FIOD opgepakt als hoofdverdachte in een groot strafrechtelijk onderzoek naar fraude, waarbij in totaal vijf mannen en een vrouw werden aangehouden en twaalf panden werden doorzocht. De Wateringer wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

De andere verdachten in de leeftijd tussen 23 en 59 jaar worden verdacht van valse aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Diemen en Wateringen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, woningen, auto's en bankrekeningen. Ook is ruim 600.000 euro aan contanten aangetroffen en in beslag genomen.

Het onderzoek is begonnen na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de hoofdverdachte uit Wateringen tientallen ondernemers in de kledinghandel faciliteerde met valse facturen en hiermee hun 'zwarte inkoop' in stand hield.

De verdachte verstuurde valse facturen en ontving van ondernemingen miljoenen euro's op zijn bankrekeningen. Het overgrote deel van dit geld werd contant opgenomen. Als vergoeding voor de door hem geleverde valse facturen behield hij een percentage van de factuurwaarde. De rest van het geld gaf hij de kledinghandelaren contant terug, omdat er mogelijk geen sprake was van in- of verkoop van kleding.

In Duitsland is gelijktijdig beslag gelegd op het vermogen van de hoofdverdachte (twee woningen en bankrekeningen) en bij een 69-jarige medeverdachte zijn geld en auto's in beslag genomen.

De kledinghandelaren kregen op die manier een onrechtmatig belastingvoordeel, omdat zij onjuiste belastingaangiften deden en omzetbelasting bij de Belastingdienst terugvroegen van kleding die zij niet verkocht hadden. Het belastingvoordeel is opgelopen tot vermoedelijk 6 miljoen euro.