Een man in Den Haag heeft dinsdagavond met pepperspray in zijn ogen geprobeerd te vluchten van de politie. Agenten konden de man uiteindelijk aanhouden.

De man reed in zijn bestelbus ruim 20 kilometer per uur te hard over de Oostweg, waarop de politie een sein gaf naar de kant te gaan. Na enige tijd door te rijden deed de man dat uiteindelijk op het Oosterheemplein. Hij weigerde echter verder mee te werken met de agent. Zo gaf hij zijn rijbewijs niet af en weigerde hij een speekseltest.

Omdat de agent vermoedde dat de bestuurder van de bestelbus had gedronken, werd hij aangehouden. De man verzette zich hevig, waardoor de agent genoodzaakt was om zijn pepperspray te gebruiken. Met de brandende pepers in zijn ogen ondernam de bestuurder nog een vluchtpoging. Al op de hoek met de Florence Nightingalelaan kon de man in de boeien geslagen worden.

Op het politiebureau weigerde de arrestant om mee te werken aan een bloedonderzoek en werd zijn rijbewijs ingevorderd. Hij zal zich binnenkort moet verantwoorden voor het verzet en het weigeren van een bloedonderzoek. Daarnaast zal het CBR een onderzoek starten naar zijn rijgeschiktheid.