Het Haagse ANWB Kinderfietsenplan zoekt kinderfietsen in redelijke tot goede staat in alle wielmaten tot en met 28 inch. Mensen kunnen hun fiets doneren zodat deze doorgegeven kunnen worden aan kinderen voor wie het hebben van een fiets niet vanzelfsprekend is vanwege hun financiële situatie thuis.

"Eén op de negen kinderen in Nederland heeft geen eigen goede fiets", zegt de gemeente. "Voor deze kinderen is het lastig om mee te doen met allerlei activiteiten met vriendjes, school of om bijvoorbeeld naar een sportclub te gaan."

Hagenaars die een kinderfiets overhebben, kunnen deze van 20 april tot en met 30 mei inleveren bij verschillende locaties in de stad. "De fietsen gaan naar stichting Leren Doen. Daar worden de fietsen opgeknapt. De opgeknapte fietsen gaan naar kinderen voor wie het hebben van een fiets niet vanzelfsprekend is.

De fietsen kunnen worden ingeleverd bij: afvalbrengstations

Hoofdkantoor van de ANWB

Stadsboerderijen Gagelhoeve, Op den Dijk en Landzigt

Biesieklette Kranestraat en Leyweg

Stichting Leren Doen

Fietsdepot Haaglanden

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) overhandigde maandagmiddag de eerste fiets aan een kind. "Hopelijk is dit de eerste van vele fietsen en gaan we nog heel veel meer blije gezichten zien", aldus Van Asten.