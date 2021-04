Een dronken automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag op de vuist gegaan met een agent in Leidschendam. "Terwijl onze collega bezig was de handboeien bij de bestuurder aan te brengen, verzette de verdachte zich hevig en begon te vechten met de agent", zegt de politie.

De 36-jarige man kreeg rond 1.30 uur een stopteken van de politie, omdat hij hard en slingerend over de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam reed. "Hij raakte daarbij ook stoepranden", aldus een politiewoordvoerder.

Een agent controleerde het rijbewijs van de man. "Deze bleek ongeldig te zijn. Ook rook de agent op dat moment een alcohollucht bij de bestuurder en nam een blaastest af." Uit de blaastest bleek dat de man te veel gedronken had en hij werd daarom aangehouden.

"De bestuurder werd verbaal agressief en gedroeg zich vervelend", zegt de woordvoerder. De agent die de man arresteerde, hield verwondingen over aan zijn hand.

Op het politiebureau is vervolgens nog een blaastest bij de automobilist afgenomen. De man blies 505 ug/l, terwijl 220 ug/l de limiet is. Tegen de bestuurder is dan ook een proces-verbaal opgemaakt.