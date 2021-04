Twee Hagenaars van 20 en 36 jaar, een 21-jarige Rijswijker en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn maandag aangehouden in de Capadosestraat in Den Haag. Dit gebeurde nadat er een melding was gemaakt over een vermoedelijk vuurwapen.

"Volgens een getuige had een van de mannen bij een auto een wapen laten zien aan drie anderen", zegt een politiewoordvoerder dinsdag.

Agenten rukten met kogelwerende vesten uit en zagen bij aankomst drie mannen bij een auto staan. Ook zat er iemand op de bestuurdersstoel.

De vier mannen werden vervolgens aangehouden. In de tas van de man zonder vaste verblijfplaats vonden de agenten een gaspistool en patroonhouder. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.