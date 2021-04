De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een brand in een woning in een appartementencomplex aan de Prinses Annalaan in Leidschendam. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Eén kat is overleden, twee andere katten worden nog vermist.

De bewoner stond bij aankomst van de brandweer op het balkon van zijn woning op de derde etage. Met behulp van een hoogwerker is hij naar beneden gehaald. "De brand is korte tijd fel en uitslaand geweest", meldt een woordvoerder van de brandweer.

"Ook kwam er veel rook vrij, daardoor is er opgeschaald naar middelbrand", aldus de woordvoerder. Dat wil zeggen dat er meerdere eenheden zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

De bewoner is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij veel rook had ingeademd.

In totaal negen woningen werden ontruimd. "Na ventilatie en controle op aanwezigheid van koolmonoxide mochten alle bewoners weer terug naar hun woningen." Alleen het huis waarin de brand is uitgebroken, heeft veel schade opgelopen. Het is tijdelijk onbewoonbaar.