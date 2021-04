Het pand van restaurant Chip Sigi aan de Laan van Haamstede in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Ook zou er een explosief zijn afgegaan.

In de gevel troffen agenten meerdere kogelinslagen aan. Ook zijn er diverse hulzen op de grond gevonden. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

De politie trof even later een brandend voertuig aan op de Brasserhoutweg, een aantal kilometers van het pand verwijderd. Het zou vermoedelijk om de vluchtauto gaan. Ook dit gebied is afgezet voor onderzoek. De brandweer heeft het voertuig geblust.