De A4 van Rotterdam naar Den Haag was zaterdag ter hoogte van Delft tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege een botsing bij de Ketheltunnel. Zeven auto's raakten daarbij betrokken. Er is een onbekend aantal gewonden gevallen.

Volgens een woordvoerder van de politie waren zij allemaal wel aanspreekbaar. Er zijn vijf ambulances opgeroepen. Ook de brandweer is inmiddels ter plaatse. Brandweerlieden halen tenminste één persoon uit een voertuig.



Automobilisten moesten rekening houden met hinder en vertraging. Het verkeer richting Den Haag kon niet via de A13 omrijden, aangezien die dicht was tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft door wegwerkzaamheden van het weekend. Daarom raadde Rijkswaterstaat mensen aan om om te rijden via de A20 en de A12.



De werkzaamheden op de A13 duurden tot maandag 19 april 5.00 uur.