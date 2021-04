Scheveningen krijgt een Erik Hazelhoff Roelfzemaduin. De in 2007 overleden verzetsheld, beter bekend als de 'Soldaat van Oranje', wordt zo geëerd met een eigen straat.

Het gaat om een bestaand stuk van de Zeekant dat op een duin ligt. De naam moet worden aangepast vanwege de nieuwbouw bij het Noordelijk Havenhoofd. Op de Zeekant is geen plek voor nieuwe huisnummers en daarom krijgt het stuk tussen de Visafslagweg en de Strandweg een nieuwe naam: het Erik Hazelhoff Roelfzemaduin.

Hazelhoff Roelfzema werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door koningin Wilhelmina als haar adjudant benoemd. De verzetsstrijder en Engelandvaarder is twee keer op het strand van Scheveningen geland om de contacten tussen het Nederlandse verzet en de geallieerden in Londen tot stand te brengen. Die operatie heette Contact Holland en werd uitgevoerd met Bob van der Stok, Chris Krediet en Peter Tazelaar.

Hazelhoff Roelfzema werd door de Britse Royal Air Force onderscheiden met het Distinguished Flying Cross en in Nederland met onder meer een Militaire Willemsorde.

In 2017 antwoordde het college op vragen van Groep de Mos dat er een straat naar Hazelhoff Roelfzema zou worden vernoemd, als er een geschikte plek beschikbaar zou komen. De wens was er dus al langer. "Deze vernoeming is een perfect en passend eerbetoon in Den Haag, dé stad van vrede en recht", aldus wethouder Hilbert Bredemeijer.

Den Haag kent overigens al een Soldaat van Oranjestrand. Dat ligt schuin tegenover het Kurhaus, waar de Engelandvaarders tijdens de oorlog landden. In 2019 werd besloten om voor de daar geplaatste verweerde plaquette een nieuwe plek te vinden.