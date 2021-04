Een 25-jarige man is woensdagochtend aangehouden als verdachte van de ramkraak bij een juwelier in Wateringen.

Agenten ontvingen in de nacht van dinsdag op woensdag een melding over de ramkraak in de Herenstraat. "We troffen die nacht een fors beschadigd rolluik aan bij de juwelierszaak. Al snel bleek dat de daders in het pand waren geweest en diverse sieraden buit hebben gemaakt", zegt een woordvoerder van de politie.



Tijdens het onderzoek naar de zaak kwam de recherche een verdachte op het spoor. "Hij zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris."