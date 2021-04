Een kat is donderdag uit het plafond van een zonnestudio aan de Oudemansstraat in Den Haag gevallen en kwam vervolgens vast te zitten achter een zonnebank. De dierenambulance kwam ter plaatse om het dier te bevrijden.

"De zonnebank stond klem in de cabine en kon niet worden verschoven", schrijven vrijwilligers van de Haagse dierenambulance. "Ik zag de poes, maar kon er niet bij. Dus eerst moest de zonnebank uit elkaar gehaald worden. En ook toen nog waren er twee paar handen nodig om het arme ding achter de bank vandaan te vissen."



De kat kon uiteindelijk worden bevrijd. Het beest heeft geen verwondingen opgelopen. Van wie het dier is en hoe het in het plafond van de zonnestudio is gekomen, is nog niet bekend.