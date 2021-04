Drie jonge Hagenaars die woensdag na een politieachtervolging zijn aangehouden in Den Haag worden verdacht van het bedreigen van een 23-jarige vrouw met een vuurwapen. Bij de achtervolging van de verdachten had de politie een waarschuwingsschot gelost. Een vierde verdachte is nog spoorloos.

De politie snelde naar de Soesterbergstraat in Den Haag nadat de 23-jarige vrouw door vier mannen met een vuurwapen zou zijn bedreigd.

De verdachten sloegen vervolgens met een auto op de vlucht. "Agenten zagen deze auto rijden en zetten vervolgens de achtervolging in", laat de politie weten. "Bij de Kempstraat verlieten de vier verdachten de auto en gingen zij er in de Wolmaranstraat te voet vandoor."

Een agent riep dat de verdachten moesten stoppen, maar de mannen negeerden het bevel. "Daarop was een van de agenten genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen en vervolgens konden drie van de vier verdachten worden aangehouden." De andere verdachte wist te ontkomen aan de agenten. "Niemand raakte bij het waarschuwingsschot gewond."

Bij één van de verdachten is het vuurwapen aangetroffen waarmee de mannen de vrouw zouden hebben bedreigd. Alle drie verdachten komen uit Den Haag en zijn zestien, zeventien en achttien jaar oud."Ze zitten op dit moment vast en worden gehoord."

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.