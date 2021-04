Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag op de Mauritskade in Den Haag hard tegen de zijkant van een HTM-stadsbus gereden. De schade aan de auto is groot, maar de bestuurder bleef ongedeerd.

Rond 1.00 uur botsten de twee voertuigen tegen elkaar op de kruising van de Mauritskade met de Parkstraat.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd en hoefde niet naar een ziekenhuis te worden overgebracht.

Tram 1 moest vanwege het ongeluk tijdelijk omrijden via de route van tram 9.